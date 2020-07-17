Аномальная жара не влияет на качество мобильной связи, – уверяют сотовые операторы

В Екатеринбурге продолжает сохраняться аномально жаркая погода – сегодня синоптики обещают до +35 градусов тепла. В такой температуре и под действием ультрафиолета, по данным некоторых экспертов, погибают многие вирусы. В городах плавится асфальт. А вот на качество мобильной связи жара не влияет, – уверяют сотовые операторы. Как рассказали в пресс-службе «Мегафона», оборудование связи работает в широком температурном диапазоне от –40 до +50 градусов и не требует особой настройки в зной или сильные морозы.

«В такую погоду многие свердловчане могут позавидовать нашему оборудованию. Климатические установки обеспечивают среднюю температуру около +20 градусов всем важным элементам. Кроме того, сеть готова выдержать и перепады температур – и если в жару гибнут даже вирусы, то интернету ничего не страшно, он будет работать в любых метеорологических условиях», – рассказал технический директор «Мегафон» на Урале Антон Щербаков. По трафику можно отследить, где предпочитают проводить жаркие дни жители Свердловской области. Активнее всего в это время мобильный интернет используется у водоемов – озер, прудов, рек. В Екатеринбурге же трафик из спальных районов перемещается в центр: горожане идут гулять на Плотинку, в сквер у Театра драмы, к Ельцин-центру.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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