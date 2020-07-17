На трассе под Серовом пешехода сбили две машины – ВАЗ и КамАЗ

Сегодня около полуночи на 345 км трассы «Серов-Сосьва-Гари» 64-летний водитель ВАЗ-219060 допустил наезд на пешехода, задев его боковым зеркалом. Тот переходил дорогу перед близко движущимся транспортным средством. От удара мужчина упал, и по нему проехал встречный КамАЗ. Причем водитель грузовика скрылся с места ДТП.

Пешеход в результате аварии погиб. Мужчина, чья личность еще не установлена, предположительно, ему было 40-50 лет, скончался в машине скорой по дороге в больницу, сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

«Опросив очевидцев ДТП, представители МВД установили автомобиль КамАЗ и в течении часа его разыскали. Водителя – мужчину 1973 г.р. – задержали на границе Новой Ляли и Нижней Туры», – сообщили в ГИБДД области.

Там уточнили, что стаж вождения обоих водителей составляет около 32 лет, оба по одному разу привлекались к административной ответственности за нарушения Правил дорожного движения, грубых нарушений не имеют. Проведено освидетельствование, которое подтвердило, что оба водителя были трезвы.

«На месте происшествия сотрудниками ГИБДД проведены замеры, составлены процессуальные документы, опрошены участники и очевидцы ДТП. По факту ДТП проводится проверка», – добавили в ведомстве.

Екатеринбург, Елена Сычева

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