Семьи по 1,5-2 месяца ждут выплат на детей от 3 до 7 лет вместо обещанных Путиным 20 дней

Жители Екатеринбурга сообщают, что управления социальной политики не успевают в положенный 20-дневный срок оформлять выплаты на детей от 3 до 7 лет. Сроки рассмотрения, в зависимости от района, могут затягиваться до 1,5 месяцев, выплаты, соответственно, назначаются тоже позже. В неофициальных разговорах сорудники соцполитики признаются: они не успевают обрабатывать огромное количество заявлений. Официально министерство такую информацию не подтверждает, но и не отрицает.

Напомним, в марте 2020 года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому была установлена ежемесячная выплата на детей от 3 до 7 лет для тех семей, чей среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума в регионе проживания. В Свердловской области это 11019 рублей. А размер выплаты составляет 50% от минимума – 5757 рублей в месяц. Если детей в семье несколько, то выплата начисляется на каждого ребенка. Причем в 2020 году средства будут начислены в полном объеме, невзирая на дату подачи заявления. Например, если ребенку исполнилось 3 года в марте, но родитель подал заявление только в сентябре, будет начислена вся сумма за предыдущие месяцы, начиная с марта. Изначально предполагалось, что выплаты начнутся с июля, но из-за пандемии коронавируса и экономического кризиса выплаты начались с июня, причем заявления можно было подавать уже в мае.

Заявитель не должен собирать никакие документы. Достаточно подать заявление на портале Госуслуг, а все документы и сведения о доходах семьи, ее составе и так далее должны запрашивать сотрудники районных управлений социальной политики через междведомственную электронную систему. Как говорится на госуслугах, «решение о выплате пособия принимается в срок не более 20 рабочих дней (10 рабочих дней, в случае наличия сведений, запрашиваемых в рамках межведомственного взаимодействия)», об этом же ранее заявляли и федеральные, и областные власти. Однако в Свердловской области родители жалуются на то, что управления социальной политики не успевают назначить выплаты в указанные сроки – 20 дней. Подобные жалобы регулярно можно видеть под постами губернатора Евгения Куйвашева в инстаграме. Родители, многие из которых из-за пандемии коронавируса уже не первый месяц сидят без работы и денег, буквально кричат о помощи – в условиях тотального безденежья они не могут получить даже положенные на ребенка выплаты.

«Евгений Владимирович, вы издеваетесь???? Какие 20 дней???? Я одинокий родитель. Мы подали заявление на выплаты на детей от 3 до 7 лет 25.05.2020 года (жд район). По данное время никто даже ответа дать не мог, в каком статусе находится это заявление», – написала губернатору житьельница Екатеринбурга 7 июля. Подобных жалоб в комментариях очень много. Аналогичные темы поднимаются и на родительских форумах, и в родительских «садичных» чатах.

«Подавали в Железнодорожном районе 31 мая. Сегодня 15 июля – услуга не оказана, заявление по-прежнему на рассмотрении. Когда ждать выплат, вообще не понятно», – пишут родители.

«Тоже подавала 25 мая. Чкаловский район. Тишина», – говорят другие.

«Верх-Исетский район. Подавала 1 июня и только 1 июля пришло сообщение, что услуга оказана. Прошел ровно 31 день. Выплат пока нет», – сообщают более удачливые.

В неофициальном разговоре с корреспондентом РИА «Новый День» одна из сотрудниц управления социальной защиты Орджоникидзевского районе подтвердила, что проблема действительно существует. Под угрозой увольнения сотрудница просила не называть ее имя. «Проблема есть. С мая лавина этих заявлений никак не иссякнет. При этом родители ведь подают только общие сведения о себе и детях. Все запросы по другим ведомствам мы делаем самостоятельно через нашу внутриведомственную электронную систему – чтобы подтвердить, что среднедушевой доход на семью не превышает 11019 рублей, что они имеют права на выплаты. Это, естественно, занимает время. При этом штат управлений ведь не увеличился, прочие наши обязанности никто не отменял. Добавьте к этому то, что люди уходят в отпуска, увеличилось количество больничных. Мы не справляемся, хотя очень стараемся», – рассказала сотрудница управления.

«Новый День» направил официальный запрос в министерство социальной политики Свердловской области с просьбой прокомментировать – действительно ли существуют какие-либо задержки с назначением выплат на детей от 3 до 7 лет? Испытывают ли управления соцполитики повышенную нагрузку? Оба вопроса специалисты министерства проигнорировали – не подтвердили, но и не опровергли данную информацию. При этом в министерстве предоставили статистику: «На сегодняшний день на оформление ежемесячной выплаты поступило свыше 129 тысяч заявлений от граждан. На данный момент свердловским семьям направлено более 858 миллионов рублей. Всего на данную выплату в настоящее время запланировано 3,64 миллиарда рублей», – сообщили в министерстве социальной политики Свердловской области. По вопросам, касающимся выплаты на детей от 3 до 7 лет, граждане могут обратиться по телефонам горячей линии 8 (343) 312-07-12, 8 (343) 331-57-80.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 17.07.20

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