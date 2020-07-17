В Тугулымском районе двое приятелей до смерти забили мужчину и пытались выдать его за утопленника

В Тугулымском районе двух местных жителей обвиняют в убийстве третьего. Его смерть подвыпившие уральцы пытались выдать за случай утопления, несмотря на лужи крови и синяки на теле погибшего. Как рассказали сегодня в СУ СК по Свердловской области, убийство произошло 16 июля. Двое пьяных уральцев 1990 и 1979 годов рождения приехали на заправку и встретили там 44-летнего жителя деревни Большой Рамыл, который зашел за сигаретами. Произошел конфликт, завязалась драка. После приятели предложили новому знакомому поехать с ними на реку. Тот сел в машину.

В ГУ МВД по Свердловской области отметили, что в автомобиле снова началась драка, потерпевший выбил окно. Один из пьяных товарищей, который ехал пассажиром, решил успокоить третьего, схватив за шею. А к приезду на реку житель Большого Рамыла уже не подавал признаков жизни. Тогда приятели придумали имитировать утопление: окунули труп в реку, вытащили на берег и позвонили в скорую, сообщив, что нашли утопленника.

На место приехали также полицейские. Они выслушали объяснение про утопление и осмотрели место происшествия: берег был в крови, кровь залила автомобиль, одежду мужчин, а погибший был ссадинах и синяках. К тому же, нашелся свидетель, который видел перепалку на заправке. Только после этого мужчины признались, что забили случайного встречного, но так и не смогли объяснить, из-за чего началась драка. Они предположили, что виновато спиртное.

Мужчинам предъявлено обвинение по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Решается вопрос о заключении их под стражу.

Тугулымский район, Людмила Прокофьева

Тугулымский район. Другие новости 17.07.20

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