301 за сутки: Свердловская область остается на втором месте по заражениям коронавирусом

В Свердловской области за сутки COVID-19 диагностировали у 301 человека. Больше случаев выявили только в Москве, но столица, в отличие от Среднего Урала , входит в число регионов с наименьшими темпами прироста. Всего в Свердловской области коронавирус подтвердили у 17285 человек.

Продолжает увеличиваться смертность. За последний день скончались девять человек, всего от коронавируса умерли 188 свердловчан.

Накануне по числу заболевших регион выбился на второе место по России. Третье место сейчас занимает другой уральский регион – в ХМАО за сутки заразились 249 человек.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 17.07.20

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