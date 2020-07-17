«Совещание было проведено именно по устранению замечаний, которые были выявлены Росздравнадзором», – Мурашко о визите в Екатеринбург

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко назвал сегодняшний визит в Свердловскую область «сверкой часов» и поставил задачу устранить нарушения, которые были выявлены Роздравнадзором.

«Мы видим, что в Свердловской области проделана большая работа по развертыванию коечного фонда, это касается и стационарной части и мобилизации сил на амбулаторном этапе. Более 6 тысяч коек работают на прием пациентов с коронавирусом. Это достаточно высокое поступление и мы констатируем, что загруженность в целом составляет в районе 86%.

В области неплохо выстроено оказание помощи на амбулаторном этапе, но специалисты федеральных ведомств сегодня продолжают помогать свердловскому министерству здравоохранения, чтобы более четко выполнялись стандарты развертывания, организации и непосредственно оказание медицинской помощи каждому пациенту. Поэтому сегодня совещание было проведено именно по выборке и устранению тех замечаний, которые были выявлены по результатам проверки Росздравнадзора», – прокомментировал федеральный чиновник по итогам встречи с губернатором Евгением Куйвашевым и уральским полпредом Николаем Цукановым.

Отметим, что сегодня Михаил Мурашко также должен посетить несколько медицинских учреждений в Екатеринбурге.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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