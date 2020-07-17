Под Березовским перевернулась легковушка с шестью пассажирами и водителем, который никогда не получал права (ФОТО)

Сегодня около 5:30 часов утра на трассе неподалеку от Березовского перевернулся «Хендэ Солярис», в котором было семь человек. Как оказалось, водитель был без прав, с пассажирами не знаком и, весьма вероятно, был нетрезв. В ДТП пострадали шестеро, в том числе трое подростков, у одного из них тяжелые травмы.

В УГИБДД по Свердловской области рассказали подробности аварии битком набитой легковушки. Трое молодых людей, которым по 18-19 лет, 17-летний парень и два 16-летних подростка отдыхали около тропы здоровья в Березовском с вечера четверга, после пяти утра они решили прокатиться в сторону поселка Монетный. Их взял 19-летний водитель. Никто из компании не пристегнулся. В какой-то момент мужчина не удержал легковушку на дороге, она улетела в кювет и перевернулась. Все пассажиры получили травмы, четверо после осмотра отправились домой. У одного из подростков – перелом ключицы, он находится в больнице Березовского. Другой подросток сейчас в реанимации ЦГБ №23 г. Екатеринбурга.

Водитель в этой аварии не пострадал. И, как оказалось, права он никогда не получал, а машину взял покататься у тети. Проходить медосвидетельствование он отказался. Ему выписали четыре штрафа – по ст. 12.26 ч.2, 12.6, ст. 12.37 ч.1, ст. 12.23 ч.2 КоАП РФ (отказ от прохождения медицинского освидетельствования, управление транспортом не пристегнутым ремнем безопасности, управление транспортом без страхового полиса, нарушение правил перевозки людей). Решается вопрос об его аресте, парню грозит до 15 суток или штраф в 30 тысяч рублей. А еще один штраф до 30 тысяч рублей грозит его тете за то, что отдала автомобиль человеку без прав.

Березовский, Людмила Прокофьева

Березовский. Другие новости 17.07.20

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