Прирост заболеваемости COVID-19 на Среднем Урале вдвое выше, чем по России

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом в России подсчитал прирост заболевания COVID-19 в Свердловской области за последнюю неделю, с 11 по 17 июля. Несмотря на рекордные цифры по суточному числу заболевших и второе место в России по числу новых выявленных случаев за последние два дня, в регионе показатель прироста заболевших за неделю снизился, правда, незначительно. Сейчас он составляет 13%, тогда как неделю назад – 14%.

При этом в целом в УрФО на протяжении месяца фиксируется самый большой прирост заболевания среди регионов России – 15%, а в среднем по РФ он находится на отметке 6%.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 17.07.20

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