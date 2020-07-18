Вечеринку у правительства разогнала полиция

В Екатеринбурге накануне вечером прошла вечеринка у здания правительства Свердловской области. Судя по соцсетям, ее организовала группа «Стая». В своей группе «ВКонтакте» ребята объявили сбор донатов (пожертвований) на аппаратуру для уличных dj-сетов. «17 июля будем играть на Драме dj-сеты», – сказано под сбором. Правда, пожертвовали деньги (40 рублей) всего два человека. К сбору была заявлена сумма в 4 тысячи рублей.

В конце концов, вечеринку разогнали сотрудники УМВД России по Екатеринбургу, по факту нарушения общественного порядка проводится проверка. Интересно, что ранее областные власти заявляли о том, что в регионе разрешены культурные массовые мероприятия под открытым небом, но только с соблюдением маточного режима и социального дистанцирования.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 18.07.20

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