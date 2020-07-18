За вечер пятницы в ДТП пострадали четыре ребенка

За вечер пятницы в Свердловской области в ДТП пострадали сразу четыре ребенка, сообщили в областном управлении ГИБДД.

Первая авария произошла на 49 километре Серовского тракта. Водитель Nissan Juke, 42-летняя женщина не справилась с управлением, поскольку выбрала неверную скорость, и при повороте налево машина съехала с дороги и опрокинулась. Три пассажира, среди которых два ребенка 12 и 16 лет, получили травмы. «Автомобилем управляла мать пострадавших пассажиров, которая не только нарушила ПДД, выбрав скорость несоответствующую дорожной ситуации, но и пренебрегла безопасностью своих детей, элементарно не проконтролировав, что дети пристегнулись ремнями безопасности», – сказали в Госавтоинспекции региона.

В Сысертском районе 51-летний мужчина не справился с управлением мопедом и съехал в кювет. В момент аварии с ним находился его 13-летний сын. И водитель, и пассажир были без шлемов, оба получили травмы. Мальчика с ушибом головного мозга, внутренней гематомой, ушибом грудной клетки и множественными ссадинами госпитализировали в детскую больницу № 9 Екатеринбурга.

В Богдановиче 52-летний водитель Huyndai, выезжая с прилегающей территории, наехал на девятилетнего велосипедиста, который неожиданно выехал на проезжую часть. В результате ДТП мальчик получил травмы – ссадины и перелом руки.

В Полевском водитель Huyndai, 56-летняя женщина, наехала на шестилетнюю девочку. Та перебегала проезжую часть дороги в неустановленном месте. Девочка была госпитализирована в детскую больницу № 9 Екатеринбурга с тупой травмой живота.

Фото предоставлено пресс-службой управления ГИБДД России по Свердловской области

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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