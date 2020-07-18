Свердловская область остается на втором месте в России по числу новых заражений COVID-19

Третий день подряд Свердловская область занимает второе место среди всех регионов России по числу заболевших COVID-19 за сутки, сообщили «Новому Дню» в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. По последним данным, в области заразились еще 259 человек. Больше только в Москве – 578 человек. Всего с момента распространения инфекции в регионе заболели 17 544 человека.

За последние сутки COVID-19 унес жизни еще пяти человек. Таким образом, число жертв составило 193 человека в Свердловской области. Выздоровевших за сутки – 343 человека.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 18.07.20

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