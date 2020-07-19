Свердловская область остается на втором месте по числу заражений COVID-19 в сутки

Свердловская область по-прежнему остается на втором месте в России по числу заражений COVID-19 за сутки, сообщили «Новому Дню» в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. По последним данным, в области заразились еще 245 человек. Больше только в Москве – 591 человек. Всего с момента распространения инфекции в регионе заболели 17 789 человек.

За последние сутки от COVID-19 никто не умер, число жертв по-прежнему составляет 193 человека в Свердловской области. Выздоровевших за сутки – 170 человек.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 18.07.20

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