Пожар в «Денежкином Камне» тушат 25 человек с земли и вертолет (ФОТО)

Третий сутки в заповеднике «Денежкин Камень» продолжается пожар. Еще накануне огонь перекинулся с тлеющего мха на лес.

В настоящее время на пожаре работают 25 человек, из которых 11 – сотрудники заповедника и 14 – взвод военизированной горно-спасательной части Североуральска под командованием Михаила Цыганко. Вертолет МЧС заливает кромки пожара, чтобы остановить его распространение.

По сообщению пресс-службы «Денежкиного Камня», 14 человек сегодня вечером уедут из района работы. «В базовый лагерь сегодня доставят продукты, генератор, инструменты и трех волонтеров, которые будут помогать в обеспечении группы тушения», – сообщили в пресс-службе.

Напомним, что ближайшей от пожара источник воды находится в трех километрах от места горения, что существенно затрудняет тушение.

Фото заместителя директора по экопросвещению заповедника «Денежкин Камень» Романа Ерпалова

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 19.07.20

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