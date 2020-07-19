В Верхней Пышме освятили храм в честь всех родителей

19 июля 2020 года митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл совершил чин освящения возведенного храма во имя святых праведных богоотец Иоакима и Анны в Верхней Пышме.

«Всех вас сердечно поздравляем с большим ярким, добрым, благодатным событием, – сказал правящий архиерей, обращаясь к присутствующим на освящении генеральному директору УГМК Андрею Анатольевичу Козицыну и представителям компании. – Низкий поклон всем нашим труженикам, благодетелям, добрым людям!»

В качестве подарка новому приходу митрополит передал памятный подарок от Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла – издание Нового Завета. От себя лично владыка Кирилл передал новому храму новописанный образ святителя Луки, архиепископа Крымского.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе УГМК, храм во имя святых праведных богоотец Иоакима и Анны в Верхней Пышме является «родительским» храмом. Святые Иоаким и Анна – родители Пресвятой Богородицы. По благословению правящего архиерея новый храм построен в честь всех родителей. Ранее, на церемонии закладки храма, владыка Кирилл отметил, что этот новый «родительский» храм станет «памятью всех наших родителей: и тех, кто жив, и кто ушел из этой жизни, в знак благодарения им».

Новый храм возведен за один год силами Уральской горно-металлургической компании. Его закладка состоялась 5 января 2019 года. Храм может вместить в себя одновременно до 500 человек. Все работы по разработке архитектурного решения, строительного проекта и возведения здания велись специалистами УГМК. Однопрестольный храм выдержан в традиционной московско-ярославской традиции, характерной для XVII века, – «кораблем».

Церковь общей площадью 372 м2 разместилась на площадке между девятиэтажным жилым домом и торговым центром.

Как отмечал ранее директор по строительству и инвестициям УГМК Сергей Ерыпалов, это уже третий храм в городе Верхней Пышме, который будет его украшать и служить на пользу людям.

Верхняя Пышма, Елена Васильева

Верхняя Пышма. Другие новости 19.07.20

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