ФК «Урал» вылетел из Кубка России, главный тренер покидает команду

Футбольный клуб «Урал» выбыл из розыгрыша Кубка России. В полуфинальном матче против «Химок» на «Екатеринбург-Арене» «шмели» проиграли 1:3. У гостей отличился Евгений Гапон, Александр Трошечкин и Артем Полярус. У хозяев – Андрей Панюков.

Добавим, что финальный матч Кубка России состоится в Екатеринбурге 25 июля. Соперником «Химок» станет победитель пары «Зенит»–«Спартак».

Также стало известно о том, что главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов покидает команду после сегодняшнего поражения, сообщает "Главный канал Екатринбурга".

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 19.07.20

В Верхней Пышме освятили храм в честь всех родителей. / Пожар в «Денежкином Камне» тушат 25 человек с земли и вертолет (ФОТО). / Свердловская область остается на втором месте по числу заражений COVID-19 в сутки. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»