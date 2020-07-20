В фонтане дендрария завелись рыбы (ФОТО)

В фонтане дендрологического парка на улице 8 Марта завелись рыбы, предположительно голавли.

На это обратили внимание гуляющие в саду горожане. «Обычно в последние дни там люди купались, причем и взрослые, и дети, а теперь вот мальки завелись», – рассказала «Новому Дню» екатеринбурженка Светлана.

Предположений, как рыба могла попасть в фонтан, нет. Вероятно, их туда кто-то принес.

Екатеринбург, Елена Сычева, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 20.07.20

В семью еще одного уральского депутата пришел коронавирус. / На Средний Урал идут грозы, дождь и шквалистый ветер. / 20 июля в Свердловской области ожидаются следующие события. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»