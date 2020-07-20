В фонтане дендрария завелись рыбы (ФОТО)

В фонтане дендрологического парка на улице 8 Марта завелись рыбы, предположительно голавли.
На это обратили внимание гуляющие в саду горожане. «Обычно в последние дни там люди купались, причем и взрослые, и дети, а теперь вот мальки завелись», – рассказала «Новому Дню» екатеринбурженка Светлана.
Предположений, как рыба могла попасть в фонтан, нет. Вероятно, их туда кто-то принес.
Екатеринбург, Елена Сычева, Семен Саливанчук
Екатеринбург. Другие новости 20.07.20
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