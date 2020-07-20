Скончался известный уральский композитор Евгений Родыгин

В Екатеринбурге на 95-м году жизни скончался композитор Евгений Родыгин. Информацию об этом «Новому Дню» подтвердили в минкультуры Свердловской области. О причинах смерти пока не сообщается.

Евгений Родыгин – фронтовик, автор многих известных песен, таких, например, как «Уральская рябинушка» («Ой, рябина кудрявая»), «Свердловский вальс», «Едут новоселы». Композитора признали народным артистом России, заслуженным деятелем искусств РСФСР, он стал почетным жителем Екатеринбурга, Нижней Салды, Свердловской области. Указом губернатора 2020 год был объявлен Годом Евгения Родыгина.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 20.07.20

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