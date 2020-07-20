Завод заплатит семье погибшего рабочего 2 млн 750 тыс. рублей

Свердловский облсуд оставил в силе решение городского суда Сухого Лога, который обязал ООО «Сухоложский крановый завод» (ООО «Уралкран») заплатить семье погибшего рабочего 2 млн 750 тысяч рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе облсуда, несчастный случай на производстве произошел в апреле 2019 года. С мостового крана высотой более двух метров сорвалась полубалка и упала на бригадира, придавив его. От полученных травм мужчина скончался. Работодатель признал несчастный случай, были установлены виновные. Сам погибший правил безопасности не нарушал.

Родственники погибшего – мать, отчим и два сына – подали в Сухоложский городской суд иск к ООО «Уралкран», в котором просили взыскать с него компенсацию морального вреда – по 2 миллиона рублей каждому. Представитель завода в суде указал, что сыновья погибшего в рамках уголовного делопроизводства и так получили по 100 тысяч рублей каждый от сотрудника, не обеспечившего выполнение требований охраны труда.

Однако городской суд решил иначе: в пользу матери погибшего он взыскал с завода 1 млн рублей, отчима – 350 тысяч рублей, сыновей – по 700 тысяч рублей и по 1 100 рублей – расходы на нотариуса.

Работодатель не согласился и обжаловал решение в Свердловском облсуде. В апелляционной жалобе представитель завода просил уменьшить размер компенсации матери погибшего и отказать в выплатах его сыновьям, а также отчиму.

Судебная коллегия, изучив материалы дела, не нашла оснований не согласиться с выводами суда первой инстанции. «Определяя размер компенсации морального вреда, Сухоложский городской суд принял во внимание индивидуальные особенности истцов, характер и степень тяжести причиненных им нравственных страданий в связи с утратой близкого человека, отсутствие вины пострадавшего, необеспечение со стороны ответчика безопасных условий труда. Также суд исходил в своем решении из требования разумности и справедливости», – говорится в решении облсуда.

Сухой Лог, Елена Владимирова

Сухой Лог. Другие новости 20.07.20

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