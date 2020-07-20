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Понедельник, 20 июля 2020, 13:48 мск

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«Урал» официально объявил об отставке тренера

Футбольный клуб «Урал» официально уволил главного тренера Дмитрия Парфенова. Также тренерский штаб команды покидают Юрий Ковтун и Андрей Данилов. Контракт со специалистами расторгнут по обоюдному согласию сторон, сообщили в пресс-службе клуба.

К заключительной игре сезона команду будет готовить главный тренер «Урала-2» Юрий Матвеев. «Шмели» сыграют против «Локомотива» в последнем туре РПЛ, матч пройдет на «Екатеринбург Арене».

Напомним, Дмитрий Парфенов заявил, что уходит в отставку после вчерашнего поражения от «Химок» в полуфинальном матче Кубка России со счетом 1:3. По словам болельщиков, это была худшая игра «Урала» за весь сезон. Финал турнира пройдет в Екатеринбурге 25 июля, в нем примут участие подмосковные «Химки» (клуб ФНЛ) и петербургский «Зенит» (чемпион РПЛ).

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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