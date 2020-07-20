российское информационное агентство 18+

Екатеринбург пережил месяц самоизоляции

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 20 июля 2020, 15:55 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Клещи покусали больше 30 тысяч свердловчан

Число свердловчан, пострадавших от укусов клещей, превысило 30 тысяч человек. Около трети приходится на Екатеринбург. Среди детей до 17 лет зарегистрировано 7 тысяч случаев присасывания клещей.

Опасные кровососы активно в 65 муниципалитетах Свердловской области. Наибольшее количество пострадавших отмечается в Пышминском округе, Талице, Тугулыме, Асбесте, Дегтярске, Камышлове, Артях, Тавде, Каменске-Уральском, Ирбите, Волчанске и на других территориях.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день с подозрением на клещевой энцефалит в больницах находятся 133 человека – диагноз подтвержден у 18 пациентов, в том числе у 4 детей. Клещевым боррелиозом заболели 153 человека, в том числе 17 детей.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 20.07.20

Театры Екатеринбурга выходят из отпуска: без зрителей и в масках. / На комбинате Росатома в закрытом городе произошла вспышка коронавируса. / Куйвашев разрешил концерты на открытом воздухе и массовые занятия спортом. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Здоровье, Россия,