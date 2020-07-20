Клещи покусали больше 30 тысяч свердловчан

Число свердловчан, пострадавших от укусов клещей, превысило 30 тысяч человек. Около трети приходится на Екатеринбург. Среди детей до 17 лет зарегистрировано 7 тысяч случаев присасывания клещей.

Опасные кровососы активно в 65 муниципалитетах Свердловской области. Наибольшее количество пострадавших отмечается в Пышминском округе, Талице, Тугулыме, Асбесте, Дегтярске, Камышлове, Артях, Тавде, Каменске-Уральском, Ирбите, Волчанске и на других территориях.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день с подозрением на клещевой энцефалит в больницах находятся 133 человека – диагноз подтвержден у 18 пациентов, в том числе у 4 детей. Клещевым боррелиозом заболели 153 человека, в том числе 17 детей.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 20.07.20

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