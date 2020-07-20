Под Невьянском насмерть разбился водитель, который возвращался с двухдневной рыбалки

На Серовском тракте в районе Невьянска в кювет вылетел «Фольксваген Поло», машина перевернулась и врезалась в деревья и камни. ДТП случилось накануне, около двух часов дня. Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, в аварии погиб 49-летний водитель. Он вместе со своим сыном 1999 года рождения возвращался с двухдневной рыбалки, отдыхали они на челябинских озерах и Белоярском водохранилище. По предварительной версии, водитель уснул за рулем. Он получил отрытую черепно-мозговую травму и скончался на месте происшествия. Его сын, который ехал на переднем пассажирском сиденье, в аварии не пострадал.

Госавтоинспекция Свердловской области напоминает, что сонный водитель опасен не меньше, чем водитель, находящийся в состоянии опьянения. Признаки очень похожи: замедленная реакция, неправильная оценка дистанции и скорости. Внимание водителя рассеивается, и это провоцирует опасные маневры. Во избежание подобных ситуаций рекомендуется делать остановки в пути и умываться прохладной водой. «Если водитель чувствует, что хочет спать, необходимо незамедлительно сделать остановку в предназначенном для этого месте и отдохнуть», – добавили в ГИБДД.

Невьянск, Людмила Прокофьева

Невьянск. Другие новости 20.07.20

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