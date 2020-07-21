В Первоуральске девочка выскочила под машину неопытного водителя – у ребенка рваные раны лица и головы

В Первоуральске накануне вечером случилось ДТП, в котором пострадала семилетняя девочка. 18-летний водитель ВАЗ 21140 со стажем управления пять месяцев ехал по улице Попова, когда неожиданно перед машиной выскочил ребенок. Автомобиль сбил девочку левым боковым зеркалом, сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

«Мать девочки в момент ДТП находилась дома с другим ребенком, дочь отпустила гулять со старшей сестрой. Водитель ВАЗ 21140 пояснил автоинспекторам, что ребенка он увидел в последний момент, наезда избежать не удалось», – сообщили в пресс-службе ведомства.

По факту ДТП ведется административное расследование, а мать девочки могут также привлечь по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка. «Только постоянный родительский контроль за местонахождением детей и ежедневное напоминание о соблюдении ПДД гарантируют безопасность юных пешеходов на дороге. Водителям, в свою очередь, необходимо быть предельно внимательными во дворах и возможного появления детей, снижать скоростной режим вплоть до полной остановки», – подчеркнули в ГИБДД.

Екатеринбург, Елена Сычева

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