Депутат от КПРФ предложил отправить безработных мести улицы. Губернатор не против

С необычным предложением обратился сегодня на заседании депутат заксо от КПРФ Александр Ивачев к губернатору Евгению Куйвашеву.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Ивачев напомнил Куйвашеву, что к концу года в области ожидается около 130 тысяч безработных. Депутат уверен, что бизнес не сможет обеспечить занятость этих людей. Фракция КПРФ предлагает трудоустроить их на общественные работы, прежде всего – задействовать на благоустройстве городов. Ивачев поинтересовался, согласен ли губернатор с таким предложением.

«Я-то согласен, – ответил Куйвашев. – Это хорошо. Человек будет занят, у него будет доход. Но дело в том, что немногие идут на такую работу». Впрочем, он обещал коммунистам, что поручит своим подчиненным подготовить для них более развернутую справку по этому вопросу.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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