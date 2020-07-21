Топ-менеджер ЕВРАЗа сменил промышленность на бюджет

В заксобрании Свердловской области произошла заметная кадровая рокировка. Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутат Алексей Кушнарев, который много лет управляет Нижнетагильским металлургическим комбинатом и Качканарским ГОКом (группа ЕВРАЗ) и состоит в комитете заксо по промышленной политике, подал заявление об исключении из этого комитета. Взамен он попросил включить его в комитет заксобрания по бюджету, налогам и финансам. Оба его ходатайства коллеги одобрили.

На этом же заседании другой депутат, зампредседателя комитета по бюджету Михаил Зубарев (ЛДПР) попросил вывести его из состава этого комитета и включить в «промышленный», который покинул его коллега Кушнарев. Спикер Людмила Бабушкина на камеру сделала заявление, что она сама некоторое время назад предложила депутатам иногда менять членство в профильных комитетах, чтобы сделать их навыки более разносторонними.

Нижний Тагил, Евгения Вирачева

Нижний Тагил. Другие новости 21.07.20

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