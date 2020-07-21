Путин наградил Росселя орденом Александра Невского

Член Совета Федерации РФ, бывший губернатор Свердловской области Эдуард Россель награжден орденом Александра Невского. Соответствующий указ президента России опубликован на портале правовой информации.

Как говорится в документе, Россель награжден «за большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу».

Орден Александра Невского вручается государственным деятелям за особые личные заслуги перед Отечеством. Как правило, общий стаж государственной службы кавалеров ордена составляет не менее 20 лет.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 21.07.20

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