УрФО занимает последнее место по коэффициенту выздоровевших от коронавируса (ИНФОГРАФИКА)

По состоянию на сегодняшний день в регионах УрФО от коронавируса выздоровели 36 145 человек, это 61% от общего числа выявленных случаев. Это худший результат среди всех федеральных округов. В целом по России выздоровели 72% заболевших (562 384 человека). Неделю назад этот показатель равнялся 69%, а в УрФО – только 56%.

Самый низкий показатель на Урале – в ЯНАО, выздоровели 48% заболевших, причем, как уточнили в информационном центре по мониторингу ситуации, за неделю показатель сильно подрос, к 14 июля выздоровели только 39 %. В Курганской области на сегодняшний день выздоровели половина от заболевших (45 % неделю назад). В Челябинской области за неделю показатель не изменился – 57% выздоровевших от общего числа выявленных случаев. Выздоровели 63% тюменцев (62% неделю назад) и 65 % югорчан (57% неделю назад). В Свердловской области успешно переболели 68% от числа заразившихся (63% неделю назад).

Самый маленький процент выздоровевших в России в Ненецком автономном округе – 20%. Самый высокий – на Чукотке (97%).

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 21.07.20

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