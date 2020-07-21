Форелевую ферму под Нижними Сергами унесло в реку ураганом

Форелевую ферму «РыбаLove» в Михайловске унесло в реку ураганом. Об этом рассказала «Новому Дню» директор по развитию компании Екатерина Сбоева. Происшествие случилось не вчера, когда от разгула стихии страдали Нижние Серги, а еще в воскресенье. «У нас, слава богу, не было наводнения, в Михайловске был в воскресенье ураган, из-за которого крепление сломалось, и течением ферму повело влево в реку. Нам повезло, что там глубоко, потому что если бы там были коряги и штыри и было бы мелко, могла бы порваться сеть, и мы бы лишились рыбы – а она товарная, нужно три года, чтобы ее вырастить», – сказала Сбоева.

По ее словам, предварительно большого ущерба ураган не нанес. Однако все еще предстоит детально оценить. «Ферму вернули на место. С помощью камеры будем проверять сетку, чтобы там не было повреждений. Из-за наводнения в Нижних Сергах отключили электричество, у нас его, соответственно, тоже нет, ждем, когда все починят, и будем варить новые конструкции, чтобы укрепить ферму», – добавила собеседница «Нового Дня».

По ее словам, перебоев в поставках свежей и готовой рыбной продукции на этой неделе не будет. «В прошлую и позапрошлую пятницу мы доставку отменяли из-за жары, сейчас все возобновляем в штатном режиме», – сказала она.

Екатерина Сбоева добавила, что больше форель пострадала из-за погодной аномалии прошлых двух недель. «Такую жару рыба плохо переносит, страдает и гибнет. Температура воды из-за жары была на критической отметке», – добавила она.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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