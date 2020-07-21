Креков: если количество свободных коек увеличится, можно будет думать о возобновлении плановой медпомощи

В Свердловской области стали выписывать больше пациентов, переболевших коронавирусом. Количество свободных коек в ковидных госпиталях увеличилось на 6%. Если тенденция сохранится, то власти обещают возобновить плановую медицинскую помощь, которая была остановлена несколько месяцев назад, в марте.

«Несколько дней назад была напряженная ситуация с количеством свободных коек. Сейчас значительно легче. Причина первая – только за вчера свыше 650 коек освободили. Кто-то выздоровел, кто-то переехал долечиваться в места временной изоляции, так как уже не является носителем вируса, кто-то будет долечиваться дома, но он тоже получил отрицательные результаты теста на коронавирус», – рассказал заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков по итогам заседания оперштаба региона.

Сейчас, по данным властей, в день выздоравливает по 400 человек – это больше числа вновь заболевших. За последние 4 дня количество свободных коек возросло на 6%.

«Если будем двигаться такими темпами, то через какое-то время будем ставить вопрос о расширении плановой медицинской помощи. Но пока об этом говорить рано. Тенденция должна закрепиться», – добавил Креков.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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