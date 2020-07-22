В Заречном районе трамваи встали в пробку из-за Land Cruiser, припарковавшегося возле путей (ФОТО)

В Екатеринбурге возле остановки «Колмогорова» в микрорайоне Заречном как минимум четыре трамвая встали в пробку из-за неправильно припаркованного автомобиля.

Неизвестный владелец Toyota Land Cruiser поставил свою машину слишком близко к трамвайным путям, из-за чего вагоны не могут проехать, не зацепив кузов внедорожника. «Я не пролезу, я боюсь, если я поцарапаю эту машину, сколько я потом за нее платить буду?» – пояснила «Новому Дню» вагоновожатая.

Представители ТТУ стучали по колесам машины, чтобы сработала сигнализация, но к ним никто так и не вышел.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 22.07.20

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