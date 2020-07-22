Зиничев предложил построить обводной канал в Нижних Сергах

Глава МЧС России Евгений Зиничев осмотрел Нижние Серги, пострадавшие от наводнения в ночь на вторник. Руководитель чрезвычайного ведомства прошел по улице Жукова, где дома получили наибольшие повреждения. Картина поразила министра. «Это трактор так унесло? Я думал, это уже там техника рабочая», – сказал он, глядя на машины, которые снесло бурным потоком внезапно разлившейся реки.

Губернатор Евгений Куйвашев отчитался, что в Нижних Сергах ведутся аварийно-восстановительные работы. «Мы будем делать берегоукрепление, восстанавливать русло реки», – сказал он.

Зиничев, в свою очередь, предложил сделать в Нижних Сергах что-то вроде обводного канала. «Там, где наиболее уязвимое место», – предложил министр. Куйвашев ответил: «Возможно».

Делегация поговорила с местными жителями. В целом, последние довольны ходом восстановительных работ. Большая часть опасений связана с тем, чтобы газоснабжение успели восстановить до холодов. «Надо успеть сделать газ до зимы, а то замерзнем», – сказала местная жительница. Зиничев уточнил у Куйвашева, в какой срок планируется завершить эту работу. Тот ответил, что до конца сентября.

Добавим, что сейчас в Нижних Сергах пройдет совещание по ЧС, еще одно запланировано в Екатеринбурге.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 22.07.20

Венский фестиваль музыкальных фильмов пройдет в привычном формате – открытие 29 июля. / В Заречном районе трамваи встали в пробку из-за Land Cruiser, припарковавшегося возле путей (ФОТО). / Куйвашев нарушил собственный масочный режим при общении с жителями Нижних Серег (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»