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NewDayNews.ru

Среда, 22 июля 2020, 10:54 мск

Новости Екатеринбург

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Свердловская область вернулась на второе место по числу заболевших коронавирусом

Свердловская область снова оказалась на втором месте по числу заболевших коронавирусом за сутки – подтвердилось еще 234 случая. Больше только в Москве – 638. Кроме Среднего Урала только в ХМАО и Нижегородской области более 200 новых случаев, а около 60 субъектов Федерации фиксируют менее сотни случаев в день.

Как сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации, за последний день в Свердловской области скончались пять человек. Всего погибли 210 человек.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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