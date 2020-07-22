В Тавде 11-летний водитель квадроцикла угодил под КамАЗ (ФОТО)

В Тавде на территории бывшего гидролизного завода школьник на квадроцикле угодил под колеса КамАЗа. Покататься по дороге внука отправил дедушка. Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, ребенок находится в больнице с травмами головы, переломом тазобедренной кости, рваными ранами и ушибами.

Предварительно установлено, что водитель КамАЗа, мужчина 1987 года рождения, на перекрестке равнозначных дорог должен был уступить ребенку, который ехал с правой стороны, но этого не сделал. Мужчина пояснил, что не увидел квадроцикла, он выскочил неожиданно, водитель КамАЗа применил экстренное торможение, но тяжелая машина не успела остановиться. Наказание грозит и взрослым, которые выпустили ребенка на дорогу.

Как выяснилось, мотовездеход принадлежит отцу ребенка, и с его разрешения мальчик уже катался. На этот раз школьник вместе с дедушкой приехал к гаражам, где хранился квадроцикл, дедушка не умеет им управлять, а потому попросил ребенка выкатить технику из гаража, а потом и разрешил покататься.

Материалы с обстоятельствами ДТП направлены в подразделение по делам несовершеннолетних для привлечения законных представителей к ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию ребенка.

Тавда, Людмила Прокофьева

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