Минприроды рассказало о возможных причинах пожара в «Денежкином Камне»

Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области выдвинуло свои версии причин пожара в заповеднике «Денежкин Камень». В ответ на вопрос журналистов, из-за чего произошло возгорание, замглавы министерства Олег Сандаков сообщил, что это был человеческий фактор.

«Лесные пожары – это тема отдельная, лес горел всегда, во все времена. Тушить их нужно, отпускать эти пожары никак нельзя. Что послужило причиной пожара? Люди небрежно относятся к природе – оставляют костры, где-то рыбаки, где-то охотники, хотя эти люди – особая каста, стараются все правильно делать в лесу. Но бывают случаи всякие. От окурка. Кто-то резину сжигает на обочине дороги», – предположил он.

Напомним, в самом «Денежкином Камне» сообщали, что причиной пожара стала сухая гроза – молния ударила в лес, а сухая и ветреная погода способствовали распространению огня. В субботу представители заповедника сообщали, что там горит мох, и огонь может перекинуться на деревья, так и произошло. К настоящему моменту горит около 23 гектаров леса.

Замдиректора Уральской авиабазы Владимир Лютов сообщил, что подходы к тушению зависят от разных факторов. «Что такое пожар? Неконтролируемое горение лесной подстилки. Нужно ограничить его распространение. Либо лопатками ограничение производится, а потом принимается решение – проливаем водой или оставляем на выгорание. Он дымит, создает тревогу у людей, хотя там по периметру ходит группа с лопатками, бензопилой, на случай если дерево упало, прокапывают. Пожар находится на выгорании», – сказал он.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 22.07.20

В Тавде 11-летний водитель квадроцикла угодил под КамАЗ (ФОТО). / В Нижнем Тагиле запустили самый современный доменный комплекс в России. / Свердловская область вернулась на второе место по числу заболевших коронавирусом. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»