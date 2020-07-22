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Среда, 22 июля 2020, 13:07 мск

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Фонд святой Екатерины передал жителям Нижних Серег более 300 продуктовых наборов

Во вторник, 21 июля, Фонд святой Екатерины сформировал и отправил специальный груз для нижнесергинцев, пострадавших от наводнения. 330 продуктовых наборов будут розданы нуждающимся в ближайшее время.

Как сообщили «Новому Дню» в Фонде, в состав наборов входит рис, греча, мука, макаронные изделия, подсолнечное масло, консервы, чай, сладости. Финансирование проекта взяли на себя учредители фонда: генеральный директор УГМК Андрей Козицын, председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин и владелец компании «Сима-ленд» Андрей Симановский.

Помощь жителям Нижних Серег Фонд святой Екатерины оказал в рамках реализации большого гуманитарного проекта, благодаря которому малоимущие жители области получают продуктовые наборы. Всего с начала акции, а она стартовала в апреле 2020 года, в городах и селах Среднего Урала роздано свыше 100 000 продуктовых наборов.

В связи с большим количеством звонков на горячую линию фонда учредители приняли решение продолжить реализацию проекта. Для того, чтобы получить продуктовый набор, нужно позвонить на телефон горячей линии фонда, рассказать о своей жизненной ситуации, и специалисты после проверки данных включат нуждающихся в список на доставку.

Активную помощь в реализации проекта фонду оказали волонтеры ресурсного центра «Сила Урала», Свердловского регионального отделения молодежной патриотической организации «Наследие», добровольцы Православной службы милосердия Екатеринбургской епархии и социальные работники. Также помогли сотрудники и спортсмены Академии единоборств РМК, Уральского банка реконструкции и развития. Кроме того, продолжает работать социальный магазин «Вещь добра», который присоединился к гуманитарному проекту фонда. Все желающие могут сдать ненужные вещи, а нуждающиеся – оставить заявку и получить необходимое.

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