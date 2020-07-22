В МЧС объяснили, почему вертолет, тушивший пожар в заповеднике, отозвали для министра и губернатора

В главном управлении МЧС России по Свердловской области прокомментировали информацию о том, что вертолет, ранее задействованный в тушении пожара в заповеднике «Денежкин Камень», был отправлен в Нижние Серги, куда сегодня с визитом прилетал глава чрезвычайного ведомства Евгений Зиничев.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе регионального управления, это действительно один и тот же вертолет – Ми-8. Там подчеркнули, что в Ивдельском районе он использовался не по прямому назначению, а в Нижних Сергах – наоборот. «Тушение природных пожаров не относится к нашей компетенции. Задача МЧС России – защита населенных пунктов от огня, в том числе от угрозы природных пожаров. Природный пожар в заповеднике «Денежкин Камень» угрозу населенным пунктам не представляет. Тушением природных пожаров занимается Рослесхоз и Минприроды. В предыдущие дни вертолет Ми-8 МЧС России лишь оказывал помощь в ликвидации очагов пожара в заповеднике», – сказали там.

В ведомстве подчеркнули, что вертолет с главой министерства Евгением Зиничевым и свердловским губернатором на борту использовался не только для перевозки визитеров, но и для «авиамониторинга зоны последствий дождевого паводка для оценки масштабов ЧС и корректировки плана аварийно-восстановительных работ».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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