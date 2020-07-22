В Ирбите под суд пойдет рецидивист – он изнасиловал и обокрал знакомую

В Ирбите 42-летний местный житель пойдет под суд за преступления в отношении 19-летней девушки. Его обвиняют сразу по трем статьям Уголовного кодекса РФ – ч.1 ст.131 «Изнасилование, ч.1 ст.132 «Насильственные действия сексуального характера» и ч.1 ст.158 «Кража».

В ночь на 1 мая 2020 года обвиняемый, будучи пьяным, пришел к частному дому, где проживает его знакомая. Мужчина постучался, и девушка впустила его в дом. «Обвиняемый применил к знакомой физическое насилие и совершил в отношении нее изнасилование и насильственные действия сексуального характера. Девушке удалось вырваться, она выбежала на улицу», – сообщили в СУ СКР по Свердловской области. В областном полицейском главке добавили, что ей попались сотрудники ППС, патрулировавшие район, которым она и сообщила приметы насильника.

Мужчину задержали, а когда его опрашивали, он незаметно для полицейских выбросил в мусорную корзину в кабинете в отделении сотовый телефон, который украл у пострадавшей. Впрочем, это вскоре вскрылось. В пресс-службе ГУ МВД России уточнили, что мужчина был ранее судим – за изнасилование в 2004 году и за попытку изнасилования в 2008-м.

Екатеринбург, Елена Сычева

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