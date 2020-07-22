Борьба с бедностью и помощь предпринимателям: общественный совет Ленинского района наметил планы восстановления после пандемии (ФОТО)

В последние несколько месяцев жизнь сильно изменилась, и новые условия потребовали новых решений. На часть вопросов пытается ответить общественный совет Ленинского района Екатеринбурга, который сегодня собрался на очередное заседание. Избранный сегодня же председатель совета, член совета директоров АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» Виктор Маслаков, считает, что сконцентрироваться следует на нескольких направлениях: борьба с бедностью, помощь малому и среднему бизнесу, адаптация людей старшего поколения к цифровым услугам, защита прав «удаленных» работников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Виктор Маслаков рассказал, что совет впервые собрался в феврале этого года, когда началась подготовка к всероссийскому голосованию по поправкам к Конституции. Ранее глава района Дмитрий Ноженко сообщил, что совету удалось собрать 500 волонтеров, которые активно информировали граждан о предстоящем голосовании. В Ленинском районе самый высокий результат по явке – 54% – показала та его часть, которая входит в будущий Академический район.

«После голосования мы для себя поняли, что нам расходиться не надо, и определили постоянные темы для работы совета, – рассказал Виктор Маслаков. – Это привлечение средств в Ленинский район из разных источников, областной бюджет, городской бюджет, чтобы развивать его. Это изменение условий труда, в частности, удаленная работа, федеральный закон о которой как раз сейчас принимают, чтобы защитить права таких работников. С другой стороны, старшее поколение не привыкло к удаленному получению услуг, они привыкли везде ходить лично. Людей надо учить этим пользоваться.

Малый и средний бизнес – моя любимая тема, потому что это 40% работодателей в Екатеринбурге, а в Ленинском районе их доля еще больше. Да, сейчас ТЦ закрыты, но есть много возможностей. И город, и область дают предпринимателям налоговые преференции, отсрочки по налогам после катастрофы. И этим надо заниматься, потому что владелец небольшого ресторанчика или кафе не всегда информирован, как получить эту преференцию. Нужна методическая и консультационная поддержка».

«У нас будут меняться формы взаимодействия администрации и граждан, – заявил Маслаков на заседании совета. – Предлагаю создать несколько рабочих групп по два-три человека, каждая из которых будет заниматься одной основной темой. И обязательно нужно заниматься такими темами, как борьба с бедностью и помощь малому и среднему бизнесу».

Следующее заседание общественного совета Ленинского района намечено на сентябрь.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 22.07.20

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