На ВИЗе закроют трамвайное движение, чтобы заменить тепломагистраль (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге на ВИЗе энергетики Екатеринбургской теплосетевой компании меняют магистраль, которая проходит под трамвайными путями. Из-за этого будет вводиться временное ограничение движения в районе остановки «Колмогорова».

На «Колмогорова» меняют тепломагистраль

Как рассказал сегодня замначальника РТС-3 АО ЕТК Сергей Исаев, это основная магистраль, которая питает центр города в районе Центрального стадиона. Ее построили в 1976 году, и с тех пор не было капремонтов, срок службы вышел. А от надежности трубы зависит тепло в домах центральной части города в районе Центрального стадиона. В этом году меняют больше километра тепломагистрали.

«Основная сложность на этом участке – в двух местах есть переход под трамвайными путями, их придется разбирать. Готовится постановление главы города об остановке трамвайного движения, дата будет известна позже, ограничение, я думаю, будет на 1-2 недели. Сейчас идет подготовка, подводят трубопроводы к месту перехода под трамвайными путями, чтобы при переходе под путями потратить минимальное количество времени», – прокомментировал энергетик.

По словам замдиректора по строительству предприятия подрядчика Дмитрия Рассказова, закончить перекладку участка магистрали необходимо к 15 сентября, но, скорее всего, работы завершат раньше. Сейчас у потребителей нет перебоев с горячей водой, их запитали от других магистралей.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Семен Саливанчук, Антон Отман

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