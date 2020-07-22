В Екатеринбурге гаишники поймали злостного нарушителя на Range Rover – ему выписали штрафов на 170 тысяч (ФОТО)

В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД задержали злостного нарушителя ПДД на сером Range Rover. 26-летний парень повесил на свой внедорожник номера от «жигулей» седьмой модели, чтобы не платить штрафы за нарушения. Действительно, в базах Госавтоинспекции определялся не автомобиль нарушителя, а другая машина.

В числе самых распространенных нарушений 26-летнего водителя – превышение скоростного режима, проезд перекрестков на красный свет, выезд на встречку. В общей сложности ему выписали 200 штрафов на 170 тысяч рублей.

Сотрудники Центра автоматической фиксации административных правонарушении ГИБДД Свердловской области вычислили машину с помощью камер видеонаблюдения, установили маршруты, по которым он передвигался, а уже инспекторы поймали его на дороге. «Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «Range Rover», которым управлял молодой человек 1994 г. р. Вместе с ним в автомобиле находился собственник этого транспортного средства. В присутствии понятых сотрудники ГИБДД сверили государственные регистрационные знаки с документами на автомобиль и установили, что на иномарке закреплены госномера от другой машины. Водитель «Range Rover» сообщил, что приобрел их на одном из сайтов в интернете, и установил их на автомобиле, которым управляет постоянно. При этом подлинные госномера находились в багажнике иномарки», – рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции.

За управление машиной с подложными госномерами молодому человеку грозит лишение прав на 6-12 месяцев по ст. 12.2 КоАП РФ. В ближайшее время решение примет суд. По остальным 200 постановлениям он должен оплатить всю сумму. В противном случае ему грозит удвоение штрафа или арест на 15 суток за каждый неоплаченный.

Екатеринбург, Елена Сычева

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