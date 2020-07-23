В фонде капремонта рассказали о судах с собственниками по компенсациям за испорченное имущество

В фонде капремонта Свердловской области рассказали о механизме компенсации ущерба собственникам квартир, пострадавших в ходе работ от действий подрядчиков. Еще несколько лет назад жильцам приходилось обращаться в суд, причем последний часто признавал виноватым в ситуации не фонд, с которым у владельца квартиры заключен договор, а исполнителя работ, и добиться хоть какой-то компенсации было трудно. Сейчас практика изменилась.

«Как правило, повреждения устраняются подрядчиком в процессе работ по капремонту. Если подрядчик этого не делает, то есть другой механизм. Если компания вносила исполнение обязательств не живыми деньгами, а банковской гарантией, мы заставляем подрядчика страховать ущерб третьих лиц, и в случае порчи имущества есть возможность получить страховку. Самый крайний вариант – жители идут в суд, исполнителем и виновником признают фонд капремонта, а мы уже с подрядчиком судимся. ФКР является стороной ответа», – сказал глава ФКР Свердловской области Станислав Суханов сегодня на пресс-конференции.

Он уточнил, что подобные судебные решения принимались и в 2019, и в 2020 году. Однако сам факт тяжбы – редкость. «Из десяти случаев причинения ущерба в девяти вопрос решается подрядчиком добровольно. В 10% уходит в судебные разбирательства. Это связано иногда с тем, что люди не всегда могут договориться, потому что требования жителей завышены с точки зрения ремонта – нужен ремонт кухни, а жители просят всю квартиру. В таких случаях возникают судебные разбирательства», – сказал он.

Также Суханов прокомментировал проведение гарантийных ремонтов. Здесь ситуация обстоит иначе. Часто подрядчики к моменту наступления гарантийных обязательств находятся в стадии банкротства или ликвидации, поэтому не устраняют по гарантии свои огрехи. «В таком случае мы сами за счет средств фонда, своих доходов обязаны устранить. Мы нанимаем третье лицо, объявляя конкурс на выполнение гарантийных обязательств. По итогам проведенных работ понимаем сумму и потом пытаемся предъявить подрядчикам. Конечно, если они банкроты, сумму взыскать невозможно. Такие случаи тоже есть на территории области», – сказал Суханов.

Он добавил, что только в 2020 году фонд объявил конкурсов на устранение недочетов в рамках гарантийных обязательства на 14 млн рублей.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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