Куйвашев создал рабочую группу по изменению Устава Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сформировал рабочую группу по актуализации и совершенствовании устава региона.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», у группы четыре сопредседателя: спикер заксобрания Людмила Бабушкина, депутат заксо Алексей Кушнарев, председатель областной общественной палаты Александр Левин и омбудсмен Татьяна Мерзлякова, которая входила в рабочую группу по подготовке поправок к Конституции РФ.

Кроме них в рабочую группу вошли еще 24 человека, среди которых известные юристы, вице-губернатор Валерий Чайников, депутаты заксобрания, главы некоторых городов области – Волчанска, Ивделя, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского. Мэра Екатеринбурга Александра Высокинского в состав группы не включили.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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