В Екатеринбурге за счет жителей разработают проекты на капремонт домов-памятников – деньги на сами работы попросят у властей

В Екатеринбурге в этом году начнется капитальный ремонт трех жилых домов, которые несколько лет не могли добиться проведения работ, т.к. здания признаны памятниками истории, архитектуры и культуры.

Как сообщил сегодня на пресс-конференции глава свердловского фонда капремонта Станислав Суханов, проектно-сметная документация готовится за счет жильцов, причем на весь дом, включая те виды работ, которые попадают под предмет охраны. Например, фасады и крыши. Но ремонтировать их за счет жителей не будут. Документы нужны для того, чтобы просить у властей деньги.

«За счет средств жителей будем выполнять ремонт инженерных сетей, то есть того, что не попадает под предмет охраны. А для остального, фасадов и крыш, мы будем просить правительство области дополнительное финансирование, если это памятник областного значения. Если федерального – то у правительства РФ», – сказал Суханов.

По его словам, проектно-сметная документация нужна для того, чтобы понимать, сколько именно просить. «Выполнение ПСД нужно, чтобы понимать стоимость капремонта. Все всегда говорят, что это дорого, но никто никогда не делал оценку, чтобы узнать, а сколько именно», – добавил глава ФКР.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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