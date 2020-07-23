Улицу Авиационную в Екатеринбурге закроют на два месяца

С 21 августа до 21 октября 2020 года в Екатеринбурге перекроют часть улицы Авиационной – от улицы Айвазовского до Московской.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, дорогу перекроет ООО «Юг-Центр» в связи со строительством временного участка тепловой сети.

Предприятие просит граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут передвижения.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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