«Мегафон» создал сервис по контролю за здоровьем, который может вызвать скорую

В «Мегафоне» разработали решение, которое позволяет контролировать здоровье удаленно – без посещения клиники. Сервис поможет скорректировать прием лекарств и даже вызвать скорую. Теперь медицинские учреждения смогут предложить пациентам новую услугу мониторинга состояния здоровья.

Как пояснили в компании «Мегафон», для работы сервиса используются медицинские приборы, оснащенные сим-картами. После проведения измерений показателей здоровья – например, артериального давления, уровня сахара в крови – они автоматически передают данные в облако «Мегафона». Там данные агрегируются в обезличенном виде на платформе интернета медицинских вещей. Важно – персональные данные видит только врач. Кроме данных, в интерфейсе отображаются целевые и текущие показатели пациента, фамилии других лечащих врачей. При необходимости здесь же можно записать пациента к ним на прием.

«Сервис удаленного мониторинга будет востребован у пациентов с хроническими заболеваниями, в постоперационный период, у пожилых людей. Платформа «Мегафона» позволяет врачу иметь постоянный доступ к показателям пациента. На основе данных можно оперативно скорректировать лекарственную терапию, выявить возможные постоперационные осложнения, увидев негативную тенденцию, записать человека на прием, вызвать ему скорую. Если пациент забудет провести измерения, сервис пришлет ему SMS-сообщение с напоминанием», – говорит директор по маркетингу корпоративного бизнеса «Мегафона» Павел Захаров.

На рынок первым вывели сервис для удаленного мониторинга состояния здоровья пациентов с гипертонией. Решение предполагает различные сценарии – короткий на один-три месяца, который позволяет назначить и проконтролировать лечение, корректировать дозировку препаратов, или долгосрочный – для тех пациентов, которым необходимо постоянное наблюдение.

«Развитие цифровых сервисов «Мегафона» в здравоохранении соответствует государственной повестке проекта «Цифровая экономика». Платформа рассчитана на подключение всего медицинского оборудования, способного передавать данные удаленно, и может выступать единым универсальным интерфейсом для различных медицинских информационных систем», – пояснили в пресс-службе.

Решение создано под ключ, в него входит обслуживание измерительных приборов.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 23.07.20

Коронавирус забирает уральских врачей – умерли не меньше шести человек. / В Екатеринбурге открываются первые музеи: к чему готовиться посетителям. / Артемию Кызласову вернули залог и отправили под домашний арест. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»