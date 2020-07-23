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Четверг, 23 июля 2020, 13:10 мск

Новости Екатеринбург

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На Серовском тракте машина насмерть сбила женщину

На Серовском тракте сегодня утром погибла 64-летняя женщина. Как сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области, она ехала вместе со своей семьей из Краснотурьинска в Екатеринбург. В какой-то момент автомобиль остановился, а женщина пошла на другую сторону дороги. На середине дороги ее сбила «Лада Гранта», за рулем которой был 57-летний мужчина.

«Водитель пояснил, что возвращался с работы в поселок Баранча из Нижнего Тагила, ехал со скоростью 90 км/ч. Женщину, которая находилась на середине проезжей части и пыталась ее перейти, мужчина увидел и предпринял попытку уйти от столкновения, заняв крайнюю правую полосу, но избежать наезда не удалось», – сказали в пресс-службе управления.

Там уточнили, что мужчина был трезв, а за 14 лет вождения автомобиля привлекался к административной ответственности лишь два раза.

Екатеринбург, Елена Сычева

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