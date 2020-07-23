В мэрии Екатеринбурга доработают проект реконструкции парка имени Маяковского

Проект реконструкции парка имени Маяковского все еще находится на доработке. Как рассказал «Новому Дню» начальник управления кудьтуры Екатеринбурга Илья Марков, представленная в 2019 году концепция обновления ЦПКиО была теоретической, а сейчас специалисты архитектурного бюро Svesmi вносят изменения с учетом понимания инженерных сетей и другой инфраструктуры парка. Новый мастер-план будет представлен общественности предположительно в конце августа.

«Мы ожидаем, что в ближайшие месяцы получим новый взгляд на планировку территории парка. Например, там, где была теплица и художественная мастерская, появится многофункциональный луг. Технические аттракционы переедут на другое место. Велодорожки появятся там, где их сейчас нет. На дорожках для бега будет грунт более подходящего качества. Плюс планируем новые виды отдыха в парке, потоки посетителей будут разведены по-другому. У центральной площади появится новый функционал. В целом концепция сохранится, это будет по-прежнему парк культуры и семейного отдыха. Но планировка претерпит изменения», – рассказал Марков.

По его словам, работы по обустройству парка уже ведутся. Это касается не только зоны фудкорта и переноса некоторых сооружений, но и инженерной инфраструктуры. «Если вы приедете в парк, то увидите, что многое меняется. Нельзя сказать, что мы просто ждем проект», – подчеркнул собеседник агентства. Он также пообещал, что в августе мэрия устроит пресс-тур по обновлениям в ЦПКиО. Мероприятие планировалось в марте, но из-за пандемии коронавируса было отложено.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 23.07.20

В Нижние Серги доставили гуманитарную помощь для жителей, спасателей и добровольцев. / За весь период ЕГЭ 39 выпускников не допустили до экзамена из-за температуры. / Авторы законопроекта о возврате прямых выборов мэров через суд требуют публикации в «Областной газете». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»