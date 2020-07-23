В Нижние Серги доставили гуманитарную помощь для жителей, спасателей и добровольцев

Благотворительный фонд Русской медной компании и Ресурсный центр добровольчества «Сила Урала» организовали поставку гуманитарной помощи в Нижние Серги. Напомним, 20 июля в результате паводка, вызванного ливнем, улицы и дома в городе затопило. Добровольцы доставили в подтопленный населенный пункт продуктовые наборы, питьевую воду, одежду и средства индивидуальной защиты.

Для пострадавших семей уже укомплектовали 2,5 тыс. литров питьевой воды, 300 продуктовых наборов с бакалеей и кондитерскими изделиями, 5 тыс. индивидуальных защитных масок, 500 пар резиновых и 300 пар тканевых перчаток и 30 бесконтактных термометров. Поставку одежды на себя взял волонтёр, финалист первого сезона шоу «Стартап-реалити» Денис Лекомцев. Предприниматель передал 30 мешков с одеждой для детей и взрослых.

Гуманитарную помощь также передадут спасателям и добровольцам, которые устраняют последствия потопа.

Первый визит сотрудников и волонтеров Благотворительного фонда РМК в Нижние Серги состоялся 23 июля. В планах волонтеров – организовать повторную поставку продовольствия, воды и средств защиты, рассказали РИА «Новый День» в фонде святой Екатерины.

Екатеринбург, Елена Васильева

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