В Свердловской области выросла смертность от коронавируса

В Свердловской области выросла смертность от COVID-19, сообщили «Новому Дню» в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Показатель летальности в регионе оказался самым высоким в УрФО – сейчас он составляет 1,14%. Неделей назад был ниже – 1,05%. Всего коронавирус унес жизни 213 человек.

При этом ранее министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков на заседании заксобрания региона сообщал, что подсчеты летальных исходов будут скорректированы и называл цифру, которая была в полтора раза выше текущей.

В ИЦК отметили, что средний показатель летальности по России на сегодняшний день составляет 1,62%. Самый высокий показатель в Санкт-Петербурге – 6,25%, Дагестане – 4,82% и Тверской области – 2,84%.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 23.07.20

Павел Креков объяснил, зачем отдавать медицину Екатеринбурга области. / В Роспотребнадзоре рассказали, как будут проверять на коронавирус россиян, вернувшихся из-за рубежа регулярными рейсами. / В мэрии Екатеринбурга доработают проект реконструкции парка имени Маяковского. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»