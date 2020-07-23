Войдет ли пандемия Covid-19 в учебники истории: мнение эксперта

Начало пандемии коронавируса несколько месяцев назад полностью изменило всю повседневную жизнь миллионов людей во всем мире. Можно ли говорить, что это событие однозначно войдет в школьные учебники истории? На этот вопрос «Новому Дню» ответил директор департамента «Исторический факультет» УрФУ Александр Палкин:

«Это интересный вопрос. Да, это событие из ряда вон выходящее, но говорить об окончательных масштабах и оценках еще рано. В учебниках пишут про чуму XIV века. Тогда от «черной смерти» погибло от трети до половины жителей Европы. Упоминается в учебниках и про огромные жертвы среди коренного населения Америки от завезенных европейских болезней. Это события, от которых обезлюдели целые континенты. Пока коронавирус даже близко не подобрался к этим примерам, по крайней мере – по смертности. Думаю, в вопросе места нынешней пандемии в учебниках истории будут играть роль следующие факторы. Во-первых, сколько продлится пандемия. В зависимости от этого пандемия сильнее или слабее повлияет на социальную и экономическую жизнь разных стран. Пандемия может стать причиной тяжелых экономических, политических и социальных кризисов в будущем. Тогда ее место в учебнике может быть схожим с тем, что занимает голод 1601-1603 годов, предшествовавший Смутному времени начала XVII века.

Во-вторых, многое зависит от того, какие события развернутся после окончания пандемии. Бывает, что события, воспринимавшиеся современниками как глобальные и масштабные (и действительно таковыми являющимися) затмеваются последующими еще более грозными событиями. Так случилось, например, с Первой мировой войной в России, которая оказалась «забыта» из-за Гражданской войны, а затем обе этих войны были перекрыты памятью о Великой Отечественной войне. Если мир избежит глобальных потрясений в ближайшие годы и десятилетия, пандемия COVID-19 вполне может занять место в учебнике истории.

В-третьих, уже сейчас очевидно, что в нашем восприятии пандемии важную роль играет политический аспект. Так, борьба с коронавирусом становится маркером того, насколько эффективно правительства различных стран способны выстраивать стратегию и принимать решения, позволяющие сохранить жизни граждан и не обрушить экономику. Расстановка акцентов в учебнике на успехах или неудачах в этой борьбе будет зависеть от того, кто будет у власти в той или иной стране в будущем. Вместе с тем, 2020 год вполне может стать условной точкой начала перехода к цифровому обществу, когда огромная часть жизни сотен миллионов людей оказалась перенесена в онлайн. В этом плане я вполне допускаю возможность включения в будущем 2020 года в один ряд с 1492, 1517, 1648, 1789, 1917, 1991 годами, как важную, но условную дату, с которой начинается новая страница в развитии человечества.

А вообще о масштабах и значении пандемии историки смогут делать заключения спустя годы и десятилетия после ее окончания, когда в полной мере проявятся ее краткосрочные и среднесрочные последствия. В связи с этим об исторических оценках пандемии COVID-19 сейчас говорить преждевременно».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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