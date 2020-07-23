У спикера заксо появится новый советник по работе со СМИ

Уже в ближайшие дни у председателя областного заксобрания Людмилы Бабушкиной может появиться новый советник по работе со СМИ.

Как сообщает источник «Нового Дня» в заксо, возможно, это будет Дмитрий Егоркин, известный свердловским журналистам по работе в пресс-службе ЕГД. Сам Егоркин в настоящий момент для комментариев недоступен.

Напомним, раньше за взаимодействие Людмилы Бабушкиной с прессой в течение нескольких лет отвечала Елена Воронова, но в июне она покинула свой пост. У Людмилы Бабушкиной есть еще один советник, Артем Рябов, но у него другой функционал, пояснили в заксо.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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